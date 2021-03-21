Глава УДО про протест під Офісом Президента: мета була не допустити провокацій
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Начальник Управління державної охорони Сергій Рудь у коментарі журналістам повідомив, що головною метою правоохоронних органів під час акції біля будівлі Офісу Президента у суботу, ввечері 20 березня, було не допустити провокацій і вона була досягнута, пише УНН.
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“Основна мета правоохоронних органів була не допустити провокацій. У принципі, я вважаю, що ця мета на вчорашній день була досягнута”, — сказав Рудь.
Деталі
“Стосовно демократії глави держави Володимира Зеленського, думаю, усі пам’ятають 20 травня 2019 року, коли Президент після інавгурації з Верховної Ради пішки через Банкову пройшов через ворота в Офіс Президента і сказав ці ворота більше не зачиняти. Тому всі питання демократичності, у тому числі на вчорашній день, були показані”, — додав глава УДО.
Він також зазначив, що “кожна людина має право на думку і висловлення, цього ніхто не забороняє й люди можуть приходити” та висловлювати власне незадоволення.
Щодо розслідування подій глава УДО додав: “Оцінка буде окремо дана даним подіям. Усі матеріали — фото, відео, інформація УДО буде надана правоохоронним органам для того, щоб проводились слідчі оперативні дії і, я вважаю, винні були покарані”.
Контекст
У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.
Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручається в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не “мирною акцією”.
Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження на ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
У МВС України опублікували відео, на якому видно, як затриманий на вчорашній акції протесту чоловік — б’є шибки дверей Офісу Президента.
За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно у два мільйони гривень, в ОП також опублікували наслідки акції.