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Глава УГО о протесте под Офисом Президента: цель была не допустить провокаций

Глава УГО о протесте под Офисом Президента: цель была не допустить провокаций

Киев  •  УНН

 • 17813 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Начальник Управления государственной охраны Сергей Рудь в комментарии журналистам сообщил, что главной целью правоохранительных органов во время акции возле здания Офиса Президента в субботу, вечером 20 марта, было не допустить провокаций и она была достигнута, пишет УНН.

Цитата

“Основная цель правоохранительных органов была не допустить провокаций. В принципе, я считаю, что эта цель на вчерашний день достигнута”, — сказал Рудь.

Детали

“Что касается демократии главы государства Владимира Зеленского, думаю, все помнят 20 мая 2019 года, когда Президент после инаугурации из Верховной Рады пешком Банковую прошел через ворота в Офис Президента и сказал эти ворота больше не закрывать. Поэтому все вопросы демократичности, в том числе на вчерашний день, были показаны”, — добавил глава УГО.

Он также отметил, что “каждый человек имеет право на мнение и высказывания, этого никто не запрещает и люди могут приходить” и выражать собственное недовольство.

Касательно расследования событий глава УГО сказал: “Оценка будет отдельно данная данным событиям. Все материалы — фото, видео, информация УГО будет предоставлена правоохранительным органам для того, чтобы проводились следственные оперативные действия и, я считаю, должны были наказаны”.

Контекст

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику — дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивается в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не “мирной акцией”.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство на ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В МВД Украины опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на вчерашней акции протеста человек — бьет стекла дверей Офиса Президента.

По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в два миллиона гривен, в ОП также опубликовали последствия акции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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