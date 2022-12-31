Глава Нацполіції Київщини опублікував відео з прольотом "шахеда"

Цитата

“Увага, це проліт шахеда! Якщо ви чуєте такий звук, або бачите в небі повітряні об‘єкти відразу повідомляйте на спецлінію „102“. Масована повітряна атака ворога триває! В деяких із районів є збиття силами ППО повітряних об’єктів окупантів. Закликаю громадян лишатись в укриттях!”, — зазначив він.

Доповнення

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в столиці та роботу ППО. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв про роботу ППО у Київській області.

Нагадаємо

Уламками знищеної ракети пошкоджено авто в Шевченківському районі Києва.

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