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Глава Нацполіції Київщини опублікував відео з прольотом "шахеда"

Глава Нацполіції Київщини опублікував відео з прольотом "шахеда"

Київ • УНН

 • 1386936 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов у Telegram опублікував відео з прольотом "шахеда", пише УНН.

Цитата

“Увага, це проліт шахеда! Якщо ви чуєте такий звук, або бачите в небі повітряні об‘єкти відразу повідомляйте на спецлінію „102“. Масована повітряна атака ворога триває! В деяких із районів є збиття силами ППО повітряних об’єктів окупантів. Закликаю громадян лишатись в укриттях!”, — зазначив він.

Доповнення 

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в столиці та роботу ППО. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв про роботу ППО у Київській області.

Нагадаємо

Уламками знищеної ракети пошкоджено авто в Шевченківському районі Києва.

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