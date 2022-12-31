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Мер Києва показав авто, яке пошкоджене уламком ворожої ракети

Мер Києва показав авто, яке пошкоджене уламком ворожої ракети

Київ • УНН

 • 860863 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Міський голова Києва Віталій Кличко показав автомобіль, який пошкоджений уламком ворожої ракети, передає УНН.

Деталі

Кличко повідомив про вибухи в Голосіївському та Шевченківському районах столиці.

В Шевченківському уламок ракети впав на автомобіль Volkswagen і пошкодив капот авто. Жертв і потерпілих попередньо немає, зазначив він.

Доповнення 

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в столиці та роботу ППО.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв про роботу ППО у Київській області.

Зазначимо, що на всій території України, крім тимчасово окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу. Людей закликають не нехтувати власною безпекою та пройти в укриття.

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