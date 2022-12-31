Мэр Киева показал авто, поврежденное обломком вражеской ракеты

Детали

Кличко сообщил о взрывах в Голосеевском и Шевченковском районах столицы.

В Шевченковском обломок ракеты упал на автомобиль Volkswagen и повредил капот авто. Жертв и пострадавших предварительно нет, сказал он.

Дополнение

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице и работе ПВО.

Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о работе ПВО в Киевской области.

Отметим, что на всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога. Людей призывают не пренебрегать собственной безопасностью и пройти в укрытие.