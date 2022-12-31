У Київській області працює ППО

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"З Новим роком, друзі. Київщина. Працює ППО. Перебувайте в безпечних місцях. Все буде Україна", - написав він.

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На всій території України, крім тимчасово окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу. Людей закликають не нехтувати власною безпекою та пройти в укриття.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram написав: "Увага! Повітря". Раніше він попереджав про ймовірний обстріл Миколаївської області "під бій курантів".