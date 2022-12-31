У Київській області працює ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив у Telegram про роботу ППО у Київській області, передає УНН.
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"З Новим роком, друзі. Київщина. Працює ППО. Перебувайте в безпечних місцях. Все буде Україна", - написав він.
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На всій території України, крім тимчасово окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу. Людей закликають не нехтувати власною безпекою та пройти в укриття.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram написав: "Увага! Повітря". Раніше він попереджав про ймовірний обстріл Миколаївської області "під бій курантів".