В Киевской области работает ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил в Telegram о работе ПВО в Киевской области, передает УНН.
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"С Новым годом, друзья. Киевщина. Работает ПВО. Находитесь в безопасных местах. Все будет Украина", - написал он.
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На всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога. Людей призывают не пренебрегать собственной безопасностью и пройти в укрытие.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram написал: "Внимание! Воздух". Ранее он предупреждал о предполагаемом обстреле Николаевской области "под бой курантов".