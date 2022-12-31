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В Киевской области работает ПВО

В Киевской области работает ПВО

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил в Telegram о работе ПВО в Киевской области, передает УНН.

Цитата

"С Новым годом, друзья. Киевщина. Работает ПВО. Находитесь в безопасных местах. Все будет Украина", - написал он.

Добавим 

На всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога. Людей призывают не пренебрегать собственной безопасностью и пройти в укрытие.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram написал: "Внимание! Воздух". Ранее он предупреждал о предполагаемом обстреле Николаевской области "под бой курантов".

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