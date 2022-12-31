"Під бій курантів": Кім попередив про ймовірність нового обстрілу Миколаївської області
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про ймовірний обстріл Миколаївської області "під бій курантів", передає УНН.
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"Тварюки планують як мінімум 1 залп с-300 під дзвін їхньої петушатні. Але добре сміється той, хто сміється без наслідків", - написав Кім.
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Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що 6 людей поранено внаслідок ворожої ракетної атаки.