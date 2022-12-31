"Под бой курантов": Ким предупредил о вероятности нового обстрела Николаевской области

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"Твари планируют как минимум 1 залп с-300 под звон их петушатни. Но хорошо смеется тот, кто смеется без последствий", - написал Ким.

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Ранее

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что 6 человек ранены в результате вражеской ракетной атаки.