"Под бой курантов": Ким предупредил о вероятности нового обстрела Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о предполагаемом обстреле Николаевской области "под бой курантов", передает УНН.
Цитата
"Твари планируют как минимум 1 залп с-300 под звон их петушатни. Но хорошо смеется тот, кто смеется без последствий", - написал Ким.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты запустили по Украине более 20 крылатых ракет. Силы ПВО уничтожили 12 – Залужный
Ранее
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что 6 человек ранены в результате вражеской ракетной атаки.