У Києві пролунали вибухи, працює ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У Києві прогриміли вибухи, працює ППО. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Цитата
"У столиці чутно вибухи. Працює ППО", - написав він у Telegram.
Доповнення
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив у Telegram про роботу ППО у Київській області.
На всій території України, крім тимчасово окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу. Людей закликають не нехтувати власною безпекою та пройти в укриття.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram написав: "Увага! Повітря". Раніше він попереджав про ймовірний обстріл Миколаївської області "під бій курантів".