В Киеве раздались взрывы, работает ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В Киеве прогремели взрывы, работает ПВО. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
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"В столице слышны взрывы. Работает ПВО", - написал он в Telegram.
Дополнение
Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил в Telegram о работе ПВО в Киевской области.
На всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога. Людей призывают не пренебрегать собственной безопасностью и пройти в укрытие.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram написал: "Внимание! Воздух". Ранее он предупреждал о предполагаемом обстреле Николаевской области "под бой курантов".