Глава Нацполиции Киевщины опубликовал видео с пролетом "шахеда"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов в Telegram опубликовал видео с пролетом "шахеда", пишет УНН.
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“Внимание, это пролет шахеда! Если вы слышите такой звук, или видите в небе воздушные объекты сразу сообщайте на спецлинию „102“. Массированная воздушная атака врага продолжается! В некоторых из районов есть сбивание силами ПВО воздушных объектов оккупантов. Призываю граждан оставаться в укрытиях!”, — отметил он.
Дополнение
Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице и работе ПВО. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о работе ПВО в Киевской области.
Напомним
Обломками уничтоженной ракеты повреждено авто в Шевченковском районе Киева.
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