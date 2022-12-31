Глава Нацполиции Киевщины опубликовал видео с пролетом "шахеда"

Цитата

“Внимание, это пролет шахеда! Если вы слышите такой звук, или видите в небе воздушные объекты сразу сообщайте на спецлинию „102“. Массированная воздушная атака врага продолжается! В некоторых из районов есть сбивание силами ПВО воздушных объектов оккупантов. Призываю граждан оставаться в укрытиях!”, — отметил он.

Дополнение

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице и работе ПВО. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о работе ПВО в Киевской области.

Напомним

Обломками уничтоженной ракеты повреждено авто в Шевченковском районе Киева.

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