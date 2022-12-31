Київ: уламками ворожої ракети пошкоджено авто
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. За попередньою інформацією від КМВА уламками знищеної ракети пошкоджено авто в Шевченківському районі Києва, передає УНН.
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"Ракетна атака на столицю. Працює ППО. Попередня інформація. Уламками знищеної ракети пошкоджено авто в Шевченківському районі Києва. Перебувайте в укриттях до завершення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні КМВА.
Доповнення
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в столиці та роботу ППО.
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв про роботу ППО у Київській області.
Зазначимо, що на всій території України, крім тимчасово окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу. Людей закликають не нехтувати власною безпекою та пройти в укриття.