Київ: уламками ворожої ракети пошкоджено авто

Цитата

"Ракетна атака на столицю. Працює ППО. Попередня інформація. Уламками знищеної ракети пошкоджено авто в Шевченківському районі Києва. Перебувайте в укриттях до завершення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні КМВА.

Доповнення

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в столиці та роботу ППО.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв про роботу ППО у Київській області.

Зазначимо, що на всій території України, крім тимчасово окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу. Людей закликають не нехтувати власною безпекою та пройти в укриття.