Киев: обломками вражеской ракеты поврежден автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. По предварительной информации от КМВА обломками уничтоженной ракеты поврежден автомобиль в Шевченковском районе Киева, передает УНН.
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"Ракетная атака на столицу. Работает ПВО. Предварительная информация. Обломками уничтоженной ракеты повреждено авто в Шевченковском районе Киева. Находитесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги", - говорится в сообщении КМВА.
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Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице и работе ПВО.
Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о работе ПВО в Киевской области.
Отметим, что на всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога. Людей призывают не пренебрегать собственной безопасностью и пройти в укрытие.