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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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Киев: обломками вражеской ракеты поврежден автомобиль

Киев: обломками вражеской ракеты поврежден автомобиль

Киев • УНН

 • 897059 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. По предварительной информации от КМВА обломками уничтоженной ракеты поврежден автомобиль в Шевченковском районе Киева, передает УНН.

 

Цитата

"Ракетная атака на столицу. Работает ПВО. Предварительная информация. Обломками уничтоженной ракеты повреждено авто в Шевченковском районе Киева. Находитесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги", - говорится в сообщении КМВА.

Дополнение 

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице и работе ПВО.

Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о работе ПВО в Киевской области.

Отметим, что на всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога. Людей призывают не пренебрегать собственной безопасностью и пройти в укрытие.

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