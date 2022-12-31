Киев: обломками вражеской ракеты поврежден автомобиль

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"Ракетная атака на столицу. Работает ПВО. Предварительная информация. Обломками уничтоженной ракеты повреждено авто в Шевченковском районе Киева. Находитесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги", - говорится в сообщении КМВА.

Дополнение

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице и работе ПВО.

Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о работе ПВО в Киевской области.

Отметим, что на всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога. Людей призывают не пренебрегать собственной безопасностью и пройти в укрытие.