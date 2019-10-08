Глава НАБУ був зацікавлений у програші Трампа на виборах у США — Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що глава Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник підтвердив підтримку і зацікавленість у перемозі на американських виборах 2016 року Гілларі Клінтон, головного опонента Трампа — про це той нібито особисто повідомив керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому. Таку заяву Луценко зробив в інтерв'ю "Радіо НВ", передає УНН.
"З розмов із керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури я точно знаю, що на питання Холодницького "Чому ти, Ситник, порушив заборону розголошувати дані досудового слідства?" він каже: "Я просто хотів допомогти Хілларі", - заявив колишній генеральний прокурор.
За його словами, з точки зору українського законодавства такі дії не є незаконними, однак США та особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані розглядають це як втручання в їх внутрішні справи.
"Це запам'ятав Трамп. І тому коли він згадує про Україну, він згадує про те, що він називає Ukrainian collusion - українське втручання у вибори. Причому втручання не журналістів, не звичайних громадян, а державних службовців і політиків", - заявив Луценко.
Так, 31 травня 2016 року, зокрема, народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко, опублікував матеріал про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів, виходячи з якого загальна сума витрат на політичні потреби клану Януковича склала понад 66 мільйонів доларів США.
У матеріалах "чорної бухгалтерії" ПР також виявилося прізвище Пола Манафорта — американського політтехнолога, який на той час очолював передвиборний штаб нинішнього президента США Дональда Трампа.
23 жовтня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом народного депутата VIII скликання Борислава Розенблата до директора НАБУ Артема Ситника і народного депутата VIII скликання Сергія Лещенка, яких ГПУ і САП звинувачують у публікації матеріалів досудового розслідування.
Розенблат вважав протиправною публікацію матеріалів, в яких фігурує Пол Манафорт, оскільки вона нібито була втручанням у вибори в США і "завдала шкоди інтересам України".
У грудні 2018 року Київська окружний суд задовольнив позов Розенблата і визнав дії Ситника і Лещенка протиправними.
Раніше Луценко заявляв, що в "амбарний книзі" Партії регіонів підписа Манафорта не було.