Глава НАБУ был заинтересован в проигрыше Трампа на выборах в США — Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник подтвердил поддержку и заинтересованность в победе на американских выборах 2016 года Хиллари Клинтон, главного оппонента Трампа — об этом тот якобы лично сообщил руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Такое заявление Луценко сделал в интервью "Радио НВ", передает УНН.
"Из разговоров с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры я точно знаю, что на вопрос Холодницкого "Почему ты, Сытник, нарушил запрет разглашать данные досудебного следствия?" он говорит: "Я просто хотел помочь Хиллари", — заявил бывший генеральный прокурор.
По его словам, с точки зрения украинского законодательства такие действия не являются незаконными, однако США и личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани рассматривают это как вмешательство в их внутренние дела.
"Это запомнил Трамп. И поэтому когда он вспоминает об Украине, он вспоминает о том, что он называет Ukrainian collusion — украинское вмешательство в выборы. Причем вмешательство не журналистов, не обычных граждан, а государственных служащих и политиков", — заявил Луценко.
Так, 31 мая 2016 года, в частности, народный депутат VIII созыва Сергей Лещенко, опубликовал материал о "черной бухгалтерии" Партии регионов, исходя из которого общая сумма затрат на политические нужды клана Януковича составила более 66 миллионов долларов США.
В материалах "черной бухгалтерии" ПР также оказалась фамилия Пола Манафорта — американского политтехнолога, который на то время возглавлял предвыборный штаб нынешнего президента США Дональда Трампа.
23 октября 2017 года Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску народного депутата VIII созыва Борислава Розенблата к директору НАБУ Артему Сытнику и народному депутату VIII созыва Сергею Лещенко, которых ГПУ и САП обвиняют в публикации материалов досудебного расследования.
Розенблат посчитал противоправной публикацию материалов, в которых фигурирует Пол Манафорт, поскольку она якобы была вмешательством в выборы в США и "нанесла ущерб интересам Украины".
В декабре 2018 года Киевский окружной суд удовлетворил иск Розенблата и признал действия Сытника и Лещенко противоправными.
Ранее Луценко заявлял, что в "амбарной книге" Партии регионов подписи Манафорта не было.