Глава НАБУ был заинтересован в проигрыше Трампа на выборах в США — Луценко

КИЕВ. 8 октября. УНН. Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник подтвердил поддержку и заинтересованность в победе на американских выборах 2016 года Хиллари Клинтон, главного оппонента Трампа — об этом тот якобы лично сообщил руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Такое заявление Луценко сделал в интервью "Радио НВ", передает УНН.