В “амбарной книге” Партии регионов подписи Манафорта не было — Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В “черной бухгалтерии” Партии регионов экс-президента Украины Виктора Януковича нет подписи бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом заявил Генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире радио “НВ”, передает корреспондент УНН.
“В „черной кассе“ напротив фамилии Манафорта стоит подпись действующего депутата ВР, гражданина Украины Геллера. Это установлено экспертизой”, — сказал Луценко.
На вопрос, означает ли это, что свершившихся фактов получения денег Полом Манафортом от Партии регионов в “амбарной книге” нет, он уточнил, что “в амбарной книге подписи Манафорта нет”.
“Другие доказательства против Манафорта существуют. Из оффшорных юрисдикций он получал средства, сходные по размерам на те, о которых говорилось в „черной кассе“. Но сама „черная касса“ не могла быть таким доказательством”, — добавил он.
Напомним, ранее журналисты сообщили, что нашли подтверждение платежей с “теневой бухгалтерии” Партии регионов политтехнологу, экс-главе кампании Дональда Трампа Полу Манафорту в сумме 1,2 млн долл.