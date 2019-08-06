В “амбарній книзі” Партії регіонів підпису Манафорта не було — Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У “чорній бухгалтерії” Партії регіонів екс-президента України Віктора Януковича немає підпису колишнього глави передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Про це заявив Генпрокурор України Юрій Луценко в ефірі радіо “НВ”, передає кореспондент УНН.
“В „чорній касі“ напроти прізвища Манафорта стоїть підпис діючого депутата ВР, громадянина України Геллера. Це встановлено експертизою”, — сказав Луценко.
На питання, чи означає це, що доконаних фактів отримання грошей Полом Манафортом від Партії Регіонів у “амбарній книзі” немає, він уточнив, що “в амбарній книзі підпису Манафорта нема”.
“Інші докази проти Манафорта існують. З офшорних юрисдикцій він отримував кошти, схожі по розмірам на ті, про які йшлося в „чорній касі“. Але сама „чорна каса“ не могла бути таким доказом”, — додав він.
Нагадаємо, раніше журналісти повідомили, що знайшли підтвердження платежів з “тіньової бухгалтерії” Партії регіонів політтехнологу, екс-голові кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту у сумі 1,2 млн дол.