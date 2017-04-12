ЗМІ підтвердили відмивання 1,2 млн дол. В.Януковичем і П.Манафортом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Журналісти знайшли підтвердження платежів з "тіньової бухгалтерії" Партії регіонів політтехнологу, екс-голові кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту у сумі 1,2 млн дол, передає УНН з посиланням на The Associated Press.
"Фінансові звіти недавно отримані The Associated Press підтверджують, що, принаймні 1,2 млн дол. виплат, згаданих у "амбарній книзі" поруч з ім'ям Манафорта були фактично отримані його консалтинговою фірмою в Сполучених Штатах. Вони включають в себе платежі в 2007 і 2009 роках", - йдеться у статті.
Зазначається, що П.Манафорт в коментарі The Associated Press не став заперечувати, що його фірма отримувала гроші, проте сказав, що усі фінансові перерахунки є законними.
"Будь-які фінанси, отримані моєю компанією, є законними платежами за надані політконсалтінгові послуги. Я виставляв рахунки своїм клієнтам, і вони оплачували за допомогою банківських переказів", - сказав він.
Як повідомляв УНН, П.Манафорт погодився свідчити в розслідуванні щодо втручання РФ.