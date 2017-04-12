СМИ подтвердили отмывания 1,2 млн долл. Януковичем и П.Манафортом

"Финансовые отчеты недавно полученные The Associated Press подтверждают, что, по крайней мере 1,2 млн долл. выплат, упомянутых в "амбарной книге" рядом с именем Манафорта были фактически получены его консалтинговой фирмой в Соединенных Штатах. Они включают в себя платежи в 2007 и 2009 годах", - говорится в статье.

Отмечается, что П.Манафорт в комментарии The Associated Press не стал отрицать, что его фирма получала деньги, однако сказал, что все финансовые перечисления являются законными.

"Любые деньги, полученные моей компанией, являются законными платежами за предоставленные политконсалтинга услуги. Я выставлял счета своим клиентам, и они оплачивали с помощью банковских переводов", - сказал он.

Как сообщал УНН, П.Манафорт согласился свидетельствовать в расследовании относительно вмешательства РФ .