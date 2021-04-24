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Глава хунти М'янми прибув в Індонезію на саміт АСЕАН

Глава хунти М'янми прибув в Індонезію на саміт АСЕАН

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Лідер військової хунти М'янми, старший генерал Мін Аунг Хлаінг, прибув до Джакарти в суботу на саміт Асоціації держав Південно-Східної Азії, присвячений кризі в його країні. Про це пише УНН з посиланням на Аsia Nikkei.

Деталі

Генерал прилетів на літаку Myanmar Airways International з Янгона, незадовго до запланованого часу початку саміту. На відео, розміщеному урядом Індонезії на YouTube, видно, як він виходить з літака в діловому костюмі і з маскою на обличчі.

Зустріч є першою особистою зустріччю лідерів блоку з початку пандемії коронавірусу. За словами міністра закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді, "відображає занепокоєння АСЕАН ситуацією в М'янмі і рішучість АСЕАН допомогти М'янмі вийти з кризи".

Крім Мін Аунг Хлаінга, на саміт прибули лідери шести інших країн-членів АСЕАН: Бруней, Камбоджа, Індонезія, Малайзія, Сінгапур та В'єтнам.

Лідери Таїланду та Філіппін пропустили зустріч на вищому рівні, щоб вирішити проблеми спалаху коронавірусу. Лаос, який має найменшу кількість заражень в регіоні, але цього тижня запровадив жорсткі обмеження також скасовав візит в "останню хвилину".

Напередодні саміту президент Індонезії Джоко Відодо провів в п'ятницю двосторонні переговори з прем'єр-міністром В'єтнаму Фам Мінь Чинь, в ході яких вони обговорили ситуацію в М'янмі. Лідери двох країн розділили свої надії на те, що саміт призведе до "найкращої угоди" для народу М'янми.

Заява, розміщена на веб-сайті уряду В'єтнаму, закликає "всі зацікавлені сторони (в М'янмі) проявляти крайню стриманість, не застосовувати силу" і вирішувати розбіжності "шляхом мирного діалогу". У заяві також підтверджується "підтримка" В'єтнамом підходу АСЕАН до ситуації і висловлюється побажання, щоб ситауація в М'янмі "найближчим часом стабілізувалася".

Але саміт вже викликав суперечки і скептицизм.

Регіональні правозахисні групи взяли під сумнів рішення АСЕАН запросити лідера хунти, назвавши це ходом, який узаконює режим, який, як повідомляється, вбив понад 700 осіб під час репресій з тих пір, як переворот 1 лютого скинув обраний уряд Аунг Сан Су Чжи.

Близько полудня в суботу були помічені десятки протестуючих, які зібралися недалеко від Секретаріату АСЕАН. Вони йшли до будівлі, але їх зупинила поліція, назвавши їх мітинг порушенням протоколів COVID-19.

Демонстранти з Консорціуму міських будинків з Джакарти заявили, що запрошення глави хунти на саміт є "непотрібним і аморальним... відкритою підтримкою незаконного перевороту із застосуванням насильства".

Група хоче, щоб члени АСЕАН розірвали всі ділові зв'язки з компаніями М'янми, контрольованими хунтою, і закликає до "міжнародних санкцій і ембарго на поставки зброї" хунті, їх сім'ям і підприємствам.

Багато спостерігачів також поставили під сумнів шанси на значний прогрес на саміті, посилаючись на принципи АСЕАН невтручання в справи членів і політику, засновану на консенсусі.

"Сісти, щоб поговорити з хунтою М'янми, принаймні (крок), щоб допомогти знайти гуманітарне і політичне рішення для М'янми", - сказав Ха Хоанг Хоп, експерт з міжнародних відносин з сінгапурського інституту ISEAS-Юсоф Ісхак.

"Це дуже вузький, але прямий канал впливу на хунту, що вимагає від Мін Аунг Хлаінг і хунту припинити вбивства і відновити законний порядок в М'янмі", - додав він.

Туонг Ву, професор політології в Університеті Орегону, припустив, що лідери АСЕАН "можуть також виступити із закликом до примирення в М'янмі, що побічно підірве авторитет і легітимність військового режиму".

Активісти кажуть, що М'янму повинен представляти уряд національної єдності (NUG), недавно створений продемократичними політиками і поваленими членами парламенту.

Доповнення

З початку лютого в М'янмі не вщухають протести після події військового перевороту, в ході якого державну владу передали в руки головнокомандувача збройними силами генерала Хлаінга. Президент країни Він Мьін і державний радник Аун Сан Су Чжи було затримано. Цей крок був зроблений після декількох днів ескалації напруженості між урядом і військовими, що не визнали підсумки виборів у листопаді в країні.

Організатори перевороту оголосили надзвичайний стан в країні терміном на один рік. Протестуючі вийшли на вулиці із закликами до відновлення громадянського уряду при Аун Сан Су Чжи і поверненню до демократичних реформ.

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