М'янма: протести не вщухають, вже понад 250 демонстрантів вбито

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Мітингарі, до яких приєдналося багато лікарів і працівників місцевих лікарень, вийшли на вулиці ще на світанні, щоб таким чином упередити поліцію, передає інформагенція AFP з посиланням на місцеві ЗМІ. Напередодні повідомлялося також про акції протесту в штаті Шан, де учасники акцій вийшли на вулиці в протигазах.

Під час недільних сутичок з поліцією в місті Моніва загинула щонайменше одна особа, ще як мінімум дві людини отримали поранення, розповіли очевидці кореспонденту AFP. За словами очевидців, силовики застосували в цьому місті світлошумові гранати та сльозогінний газ. Вони також кажуть, що загиблий помер на місці від вогнепального поранення в голову.

Раніше повідомлялось про 248 загиблих осіб.

Що було раніше

Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

Близько 37 журналістів було заарештовано, в тому числі 19, які залишилися під вартою, повідомив у вівторок офіс ООН з прав людини в Женеві.

Військова хунта М’янми відключила Інтернет у деяких містах і заборонила випуск газет.