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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 26433 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 41355 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Мьянма: протесты не утихают, уже более 250 демонстрантов убиты

Киев  •  УНН

 • 17182 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Мьянме не утихают акции протеста против совершенного 1 февраля военного переворота. Несмотря на жесткие действия со стороны полиции и силовиков, граждане все равно выходят на улицы городов страны. В воскресенье, 21 марта, утром прошли акции протеста в большом городе Мандалай в центре страны, передает УНН со посиланянм на DW.

Детали

Митингующие, в которых присоединилось много врачей и работников местных больниц, вышли на улицы еще на рассвете, чтобы таким образом предотвратить полицию, передает информагентство AFP со ссылкой на местные СМИ. Накануне сообщалось также об акциях протеста в штате Шан, где участники акций вышли на улицы в противогазах.

Во время воскресных столкновений с полицией в городе Монива погиб как минимум один человек, еще как минимум два человека получили ранения, рассказали очевидцы корреспонденту AFP. По словам очевидцев, силовики применили в этом городе светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Они также говорят, что погибший скончался на месте от огнестрельного ранения в голову.

Ранее сообщалось о 248 погибших.

Что было раньше

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Вин Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве.

Военная хунта Мьянмы отключили Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет.

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