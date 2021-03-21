"Обов'язок кожного - пожертвувати своїм життям": у М'янмі кількість загиблих зросла до 248 осіб

ukru
21:00 • 27512 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 61516 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 53074 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 97880 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 63242 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 96235 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116293 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144637 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184146 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311757 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 103433 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 101345 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 104514 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 100565 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 94469 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 58857 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311758 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245908 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339579 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333030 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63869 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110032 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110826 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107787 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121219 перегляди
Актуальне
"Обов'язок кожного - пожертвувати своїм життям": у М'янмі кількість загиблих зросла до 248 осіб

"Обов'язок кожного - пожертвувати своїм життям": у М'янмі кількість загиблих зросла до 248 осіб

Київ • УНН

 • 14964 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. У М’янмі демонстранти продовжують непохитно протистояти військовому правлінню, незважаючи на зростання кількості загиблих. За останніми даними, у М’янмі внаслідок військового перевороту під час протестів було вбито щонайменше 248 осіб. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Один чоловік був убитий, а кілька поранено, коли поліція відкрила вогонь по групі, яка влаштовувала барикади в місті Моніва. Протестувальники по всій країні влаштовували акції протесту при свічках у ніч на суботу та в неділю, від головного міста Янгона до невеликих громад у штаті Качин на півночі та в найпівденнішому місті Кавтхаунг.

Сотні людей у місті Мандалай, у тому числі багато медичного персоналу в білих халатах, пройшли перед сходом сонця в знак “протесту на світанку”.

“Невдача військового режиму, наша справа, наша справа... Федеральна демократія, наша справа, наша справа”, — скандував натовп.

У деяких місцях до протестуючих приєднувались буддистські ченці, що тримали свічки, тоді, як деякі люди використовували свічки, щоб зробити форму трипальцевого салюту (символ протестного руху — ред.).

В неділю у місті Моніва поліція відкрила вогонь на ураження в натовп протестувальників.

“Снайпер, снайпер”, — кричали люди незабаром після того, як одному із чоловіков куля потрапила пострілом у голову, а потім пролунало ще більше пострілів.

Прессекретар хунти ніяк не прокоментував події, але раніше заявляв, що сили безпеки застосовували силу лише за необхідності. За останнім даними кількість загиблих після перевороту зросла принаймні до 248 осіб.

Військові в свою чергу заявили, що під час протестів двоє поліцейських були вбиті.

Реакція азіатських держав

Західні країни неодноразово засуджували переворот і насильство. Азіатські сусідні країни, які роками уникали критики один одного, також почали реагувати.

Президент Індонезії Джоко Відодо сказав, що “насильство має негайно припинитися”. Він закликав до термінового засідання регіональної групи Південно-Східної Азії, членом якої є М’янма.

Прем’єр-міністр Малайзії Мугідіддін Ясін підтримав цей заклик, заявивши, що він “вражений наполегливим застосуванням летального насильства проти мирного населення”. Сінгапур також висловив несхвалення.

Хунта заявляє, що вибори 8 листопада, на яких перемогла партія Су Чжі, були шахрайськими, а звинувачення відхилені виборчою комісією. Військові керівники пообіцяли нові вибори, але не призначили дати.

Лідер перевороту генерал Мін Аунг Хлаїнг відвідав у суботу острови Коко, один з найважливіших стратегічних пунктів М’янми, за 400 км на південь від Янгону, і нагадав представникам збройних сил, що їх головним обов’язком є ​​захист країни від зовнішніх загроз.

Острови Коко знаходяться поблизу найважливіших у світі судноплавних шляхів, у водах, де Китай та Індія прагнуть спроектувати свою силу. Китай та Індія поки ніяк не коментують переворот та насильство у М’янмі.

75-річну Су Чжі, одного із лідерів протестного руху, яка нині знаходиться за гратами, звинувачують у хабарництві та інших злочинах. Її адвокат каже, що звинувачення сфабриковані.

Що було раніше

Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

Близько 37 журналістів було заарештовано, в тому числі 19, які залишилися під вартою, повідомив у вівторок офіс ООН з прав людини в Женеві.

Військова хунта М’янми відключила Інтернет у деяких містах і заборонила випуск газет.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79