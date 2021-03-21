"Обязанность каждого - пожертвовать своей жизнью": в Мьянме число погибших возросло до 248 человек

Детали

Один человек был убит, а несколько ранены, когда полиция открыла огонь по группе, которая устраивала баррикады в городе Монива.

Протестующие по всей стране устраивали акции протеста при свечах в ночь на субботу и в воскресенье, от главного города Янгона до небольших общин в штате Качин на севере и в южном городе Кавтхаунг.

Сотни людей в городе Мандалай, в том числе много медицинского персонала в белых халатах, прошли перед восходом солнца в знак “протеста на рассвете”.

“Неудача военного режима, наше дело, наше дело... Федеральная демократия, наше дело, наше дело”, — скандировала толпа.

В некоторых местах к протестующим присоединялись буддистские монахи, которые держали свечи, тогда как некоторые люди использовали свечи, чтобы сделать форму трипальцевого салюта (символ протестного движения — ред.).

В воскресенье в городе Монива полиция открыла огонь на поражение по толпе протестующих.

“Снайпер, снайпер”, — кричали люди вскоре после того, как одному из мужчин пуля попала выстрелом в голову, а потом раздалось еще больше выстрелов.

Пресс-секретарь хунты никак не прокементировал события, но ранее заявлял, что силы безопасности применяли силу только при необходимости. Согласно последним данным количество погибших после переворота выросла по крайней мере до 248 человек.

Военные в свою очередь заявили, что во время протестов двое полицейских были убиты.

Реакция азиатских государств

Западные страны неоднократно осуждали переворот и насилие. Азиатские соседние страны, которые годами избегали критики друг друга, также начали реагировать.

Президент Индонезии Джоко Видодо сказал, что “насилие должно немедленно прекратиться”. Он призвал к срочному заседанию региональной группы Юго-Восточной Азии, членом которой является Мьянма.

Премьер-министр Малайзии Мугидиддин Ясин поддержал этот призыв, заявив, что он “поражен упорным применением летального насилия против мирного населения”. Сингапур также выразил неодобрение.

Хунта заявляет, что выборы 8 ноября, на которых победила партия Су Чжи, были мошенническими, а обвинения отклонены избирательной комиссией. Военные руководители пообещали новые выборы, но не назначили даты.

Лидер переворота генерал Мин Аун Хлаинг посетил в субботу острова Коко, один из важнейших стратегических пунктов Мьянмы, в 400 км к югу от Янгона, и напомнил представителям вооруженных сил, что их главной обязанностью является защита страны от внешних угроз.

Острова Коко находятся вблизи важнейших в мире судоходных путей, в водах, где Китай и Индия стремятся спроектировать свою силу. Китай и Индия пока никак не комментируют переворот и насилие в Мьянме.

75-летнюю Су Чжи, одного из лидеров протестного движения, которая сейчас находится за решеткой, обвиняют во взяточничестве и других преступлениях. Ее адвокат говорит, что обвинения сфабрикованы.

Что было раньше

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляциях на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 остались под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве.

Военная хунта Мьянмы отключили Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет.