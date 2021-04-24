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Глава хунты Мьянмы прибыл в Индонезию на саммит АСЕАН

Глава хунты Мьянмы прибыл в Индонезию на саммит АСЕАН

Киев  •  УНН

 • 25248 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Лидер военной хунты Мьянмы, старший генерал Мин Аун Хлаинг, прибыл в Джакарту в субботу на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, посвященный кризису в его стране. Об этом пишет УНН со ссылкой на Аsia Nikkei.

Детали

Генерал прилетел на самолете Myanmar Airways International из Янгона, незадолго до запланированного времени начала саммита. На видео, размещенном правительством Индонезии на YouTube, видно, как он выходит из самолета в деловом костюме и с маской на лице.

Встреча является первой личной встречей лидеров блока с начала пандемии коронавируса. По словам министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, "отражает беспокойство АСЕАН ситуацией в Мьянме и решимость АСЕАН помочь Мьянме выйти из кризиса".

Кроме Мин Аун Хлаинг, на саммит прибыли лидеры шести других стран-членов АСЕАН: Бруней, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Сингапур и Вьетнам.

Лидеры Таиланда и Филиппин пропустили встречу на высшем уровне, чтобы решить проблемы вспышки коронавируса. Лаос, который имеет наименьшее количество заражений в регионе, но на этой неделе ввел жесткие ограничения, также отменил визит в "последнюю минуту".

Накануне саммита президент Индонезии Джоко Видодо провел в пятницу двусторонние переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинь, в ходе которых они обсудили ситуацию в Мьянме. Лидеры двух стран разделили свои надежды на то, что саммит приведет к "лучшей сделке" для народа Мьянмы.

Заявление, размещенное на веб-сайте правительства Вьетнама, призывает "все заинтересованные стороны (в Мьянме) проявлять крайнюю сдержанность, не применять силу" и решать разногласия "путем мирного диалога". В заявлении также подтверждается "поддержка" Вьетнамом подхода АСЕАН к ситуации и высказывается пожелание, чтобы ситауация в Мьянме "в ближайшее время стабилизировалась".

Но саммит уже вызвал споры и скептицизм.

Региональные правозащитные группы подвергли сомнению решение АСЕАН пригласить лидера хунты, назвав это ходом, который узаконивает режим, который, как сообщается, убил более 700 человек во время репрессий с тех пор, как переворот 1 февраля свергнул избранное правительство Аун Сан Су Чжи.

Около полудня в субботу были замечены десятки протестующих, которые собрались недалеко от Секретариата АСЕАН. Они шли к зданию, но их остановила полиция, назвав их митинг нарушением протоколов COVID-19.

Демонстранты с Консорциума городских домов из Джакарты заявили, что приглашение главы хунты на саммит является "ненужным и аморальным... открытой поддержкой незаконного переворота с применением насилия".

Группа хочет, чтобы члены АСЕАН разорвали все деловые связи с компаниями Мьянмы, контролируемыми хунтой, и призывает к "международным санкциям и эмбарго на поставки оружия" хунте, их семьям и предприятиям.

Многие наблюдатели также поставили под сомнение шансы на значительный прогресс на саммите, ссылаясь на принципы АСЕАН невмешательства в дела членов и политику, основанную на консенсусе.

"Сесть, поговорить с хунтой Мьянмы, по крайней мере (шаг), чтобы помочь найти гуманитарное и политическое решение для Мьянмы", - сказал Ха Хоанг Хоп, эксперт по международным отношениям из сингапурского института ISEAS-Юсоф Исхак.

"Это очень узкий, но прямой канал воздействия на хунту, что требует от Мин Аун Хлаинг и хунты прекратить убийства и восстановить законный порядок в Мьянме", - добавил он.

Туонг Ву, профессор политологии в Университете Орегона, предположил, что лидеры АСЕАН "могут также выступить с призывом к примирению в Мьянме, что косвенно подорвет авторитет и легитимность военного режима".

Активисты говорят, что Мьянму должно представлять правительство национального единства (NUG), недавно созданное продемократическими политиками и поваленными членами парламента.

Дополнение

С начала февраля в Мьянме не прекращаются протесты после события военного переворота, в ходе которого государственную власть передали в руки главнокомандующего вооруженными силами генерала Хлаинга. Президент страны Он Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи были задержаны. Этот шаг был сделан после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, которые не признали итоги выборов в ноябре в стране.

Организаторы переворота объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства при Аун Сан Су Чжи и возвращению к демократическим реформам.

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