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Глава Бундестагу: режиму Лукашенко прийшов кінець

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Глава бундестагу Вольфганг Шойбле закликав владу Білорусі припинити застосування сили проти учасників мирних протестів. Про це Шойбле заявив у вівторок, 18 серпня, в інтерв'ю DW, передає УНН.

“Коли диктатору приходить кінець, найкраще знайти спосіб відмовитися від подальшого насильства”, — сказав Шойбле, додавши, що для нього є “очевидним, що режиму в Білорусі прийшов кінець”.

У свою чергу Європа повинна з усією чіткістю продемонструвати, що “використовує всі свої можливості для того щоб наполягати на дотриманні прав людини, демократії та відмову від насильства”, — вважає він.

При цьому європейці не прагнуть до розподілу сфер впливу, а усвідомлюють свою відповідальність — в тому числі за своїх сусідів, пояснив німецький політик. “Коли виступають за права людини, принцип ненасильства, демократію, то це спрямовано не проти кого-небудь, тим більше не проти Росії”, — заявив він.

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За словами спікера Бундестагу, важливо врегулювати ситуацію, що склалася ненасильницькими методами. “Для диктатора в Білорусі було б розумним, нарешті, усвідомити, що кадри з демонстрацій — в тому числі тих, які він спробував організувати — говорять самі за себе”, — додав Шойбле.

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У Білорусі з вечора 9 серпня тривають масові акції протестів. Протестувальники не згодні з результатами виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тіхановська — 10%, були сфальсифіковані.

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