Глава Бундестага: режиму Лукашенко пришел конец
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Глава бундестага Вольфганг Шойбле призвал власти Беларуси прекратить применение силы против участников мирных протестов. Об этом Шойбле заявил во вторник, 18 августа, в интервью DW, передает УНН.
“Когда диктатору приходит конец, лучше найти способ отказаться от дальнейшего насилия”, — сказал Шойбле, добавив, что для него “очевидно, что режиму в Беларуси пришел конец”.
В свою очередь Европа должна со всей четкостью показать, что “использует все свои возможности для того чтобы настаивать на соблюдении прав человека, демократии и отказ от насилия”, — считает он.
При этом европейцы не стремятся к распределению сфер влияния, а осознают свою ответственность — в том числе своих соседей, пояснил немецкий политик. “Когда выступают за права человека, принцип ненасилия, демократии, то это направлено не против кого-либо, и тем более не против России”, — заявил он.
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По словам спикера Бундестага, важно урегулировать ситуацию ненасильственными методами. “Для диктатора в Беларуси было бы разумным, наконец, осознать, что кадры с демонстраций — в том числе, которые он попытался организовать — говорят сами за себя”, — добавил Шойбле.
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В Беларуси с вечера 9 августа проходят массовые акции протеста. Протестующие не согласны с результатами выборов президента, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он является президентом Беларуси уже 26 лет.
Люди заявляют, что результаты выборов, по которым Лукашенко получил 80% голосов, а его главная конкурентка Светлана Тихановская — 10%, были сфальсифицированы.
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