Швеція заморозила допомогу держустановам Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Національний кабінет міністрів Швеції заморозив частину допомоги Республіці Білорусь стосовно проєктів, в яких активну роль відіграють державні установи. Про це у своєму Twitter повідомив міністр допомоги розвитку Швеції Пітер Ерікссон 18 серпня, передає УНН.
“Допомога Швеції Білорусі в основному була спрямована громадянському суспільству країни, тим, хто тепер перебуває на вулицях і вимагає змін. Зараз ми заморожуємо меншу частину, яка йшла на проєкти, в яких брали участь державні суб’єкти”, — написав Ерікссон.
За його словами, це “важливий сигнал” для адміністрації чинного керівника Білорусі Олександра Лукашенка.
“Зараз ми бачимо режим, який без вагань застосовує всі державні інструменти проти власного населення”, — сказав Ерікссон.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мітинги опозиції та акції на підтримку Лукашенко: у Білорусі завершився десятий день протестів
У Білорусі з вечора 9 серпня тривають масові акції протестів. Протестувальники не згодні з результатами виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.
Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тіхановська — 10%, були сфальсифіковані.