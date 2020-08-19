Швеция заморозила помощь госучреждениям Беларуси

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82829 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101858 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126632 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107312 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127302 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101235 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102063 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104045 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101954 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Швеция заморозила помощь госучреждениям Беларуси

Швеция заморозила помощь госучреждениям Беларуси

Киев  •  УНН

 • 11820 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Национальный кабинет министров Швеции заморозил часть помощи Республике Беларусь в отношении проектов, в которых активную роль играют государственные учреждения. Об этом в своем Twitter сообщил министр помощи развития Швеции Питер Эрикссон 18 августа, передает УНН.

“Помощь Швеции Беларуси в основном была направлена гражданскому обществу страны, тем, кто сейчас находится на улицах и требует изменений. Сейчас мы замораживаем меньшую часть, которая шла на проекты, в которых принимали участие государственные субъекты”, — написал Эрикссон.

По его словам, это “важный сигнал” для администрации действующего руководителя Беларуси Александра Лукашенко.

“Сейчас мы видим режим, который без колебаний применяет все государственные инструменты против собственного населения”, — сказал Эрикссон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Митинги оппозиции и акции в поддержку Лукашенко: в Беларуси завершился десятый день протестов

В Беларуси с вечера 9 августа проходят массовые акции протеста. Протестующие не согласны с результатами выборов президента, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он является президентом Беларуси уже 26 лет.

Люди заявляют, что результаты выборов, по которым Лукашенко получил 80% голосов, а его главная конкурентка Светлана Тихановская — 10%, были сфальсифицированы.

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