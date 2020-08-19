Швеция заморозила помощь госучреждениям Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Национальный кабинет министров Швеции заморозил часть помощи Республике Беларусь в отношении проектов, в которых активную роль играют государственные учреждения. Об этом в своем Twitter сообщил министр помощи развития Швеции Питер Эрикссон 18 августа, передает УНН.
“Помощь Швеции Беларуси в основном была направлена гражданскому обществу страны, тем, кто сейчас находится на улицах и требует изменений. Сейчас мы замораживаем меньшую часть, которая шла на проекты, в которых принимали участие государственные субъекты”, — написал Эрикссон.
По его словам, это “важный сигнал” для администрации действующего руководителя Беларуси Александра Лукашенко.
“Сейчас мы видим режим, который без колебаний применяет все государственные инструменты против собственного населения”, — сказал Эрикссон.
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В Беларуси с вечера 9 августа проходят массовые акции протеста. Протестующие не согласны с результатами выборов президента, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он является президентом Беларуси уже 26 лет.
Люди заявляют, что результаты выборов, по которым Лукашенко получил 80% голосов, а его главная конкурентка Светлана Тихановская — 10%, были сфальсифицированы.