Гімалайські льодовики можуть втратити до 75 відсотків льоду до 2100 року – звіт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Згідно зі звітом, до 2100 року гімалайські льодовики можуть втратити до 75% свого об'єму через глобальне потепління. Це призведе до небезпечних повеней і нестачі води для 240 мільйонів людей, що проживають у гірському регіоні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міжнародний центр інтегрованого розвитку гір, передає УНН.
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Згідно з новим звітом, льодовики в азійський Гіндукуші в Гімалаях можуть втратити до 75% свого об’єму до кінця століття через глобальне потепління, що спричинить як небезпечні повені, так і нестачу води для 240 мільйонів людей, які живуть у гірському регіоні.
Група міжнародних вчених виявила, що втрата льоду в регіоні, де знаходяться знамениті вершини Еверест і К2, прискорюється. Протягом 2010-х років льодовики скидали лід на 65% швидше, ніж у попереднє десятиліття, згідно з оцінкою Міжнародного центру інтегрованого розвитку гір (ICIMOD), розташованого в Катманду, міжурядового наукового органу в регіоні.
При потеплінні на 1,5 градуса за Цельсієм або на 2 °C вище доіндустріальної температури льодовики в усьому регіоні втратять від 30% до 50% свого об’єму до 2100 року, йдеться у звіті.
Проте, де льодовики тануть найбільше, залежить від місця розташування. При потеплінні на 3°C — до якого світ приблизно йде за поточною кліматичною політикою — льодовики у Східних Гімалаях, до яких входять Непал і Бутан, втратять до 75% свого льоду. При потеплінні на 4°C втрати сягнуть 80%.
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