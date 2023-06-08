Світове потепління досягло рекордних 0,2C за десятиліття - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Рекордно високі викиди парникових газів та зменшення забруднення повітря викликали безпрецедентне прискорення глобального потепління, попереджають 50 провідних учених у масштабному огляді кліматології, пише УНН. Нове дослідження, опубліковане в журналі Earth System Science Data та є першим у серії періодичних оцінок, що випускаються в середньому кожні шість років з 1988 року.
Деталі
З 2013 по 2022 рік «антропогенне потепління збільшувалося безпрецедентними темпами — понад 0,2 градуси за десятиліття», — повідомили вони в дослідженні.
Середньорічні викиди за той же період досягли рекордно високого рівня 54 мільярди тонн CO2 або його еквівалента в інших газах — близько 1700 тонн на секунду.
«Хоча ми ще не досягли потепління на 1,5 градуса — кількість парникових газів, яку людство може викидати, не перевищуючи цієї межі, — ймовірно, буде вичерпано лише через кілька років», — сказав провідний автор професор фізики Лідського університету Пірс Форстер.
Для збереження цільових показників температури потрібно скоротити забруднення CO2 як мінімум на 40 відсотків до 2030 року і повністю усунути його до середини століття.
Поступове скорочення використання вугілля — значно вуглецю, ніж нафта або газ — для виробництва електроенергії сповільнило зростання викидів вуглецю. Але це також зменшило забруднення повітря, яке захищає Землю від усієї сили сонячних променів.
Забруднення частинками з усіх джерел знижує потепління приблизно на півградуса за Цельсієм, а це означає, принаймні, у короткостроковій перспективі, що більше цього тепла досягне поверхні планети в міру того, як повітря стане чистішим.
Смертельна спека
Дослідники також повідомили про вражаюче підвищення температури над суходолом, за винятком океанів, з 2000 року.
«Середньорічні максимальні температури на суші за останні десять років підвищилися більш ніж на півградуса Цельсія (на 1,72°C вище за доіндустріальні умови) порівняно з першим десятиліттям тисячоліття (1,22°C)», — йдеться у дослідженні.
Додамо
Нещодавні дослідження показали, що більш довгі та інтенсивні хвилі тепла становитимуть загрозу життю у найближчі десятиліття на великих ділянках Південної та Південно-Східної Азії, а також у районах, розташованих по обидва боки екватора в Африці та Латинській Америці.