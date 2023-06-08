Світове потепління досягло рекордних 0,2C за десятиліття - дослідження

КИЇВ. 9 червня. УНН. Рекордно високі викиди парникових газів та зменшення забруднення повітря викликали безпрецедентне прискорення глобального потепління, попереджають 50 провідних учених у масштабному огляді кліматології, пише УНН. Нове дослідження, опубліковане в журналі Earth System Science Data та є першим у серії періодичних оцінок, що випускаються в середньому кожні шість років з 1988 року.