Мировое потепление достигло рекордных 0,2C за десятилетие - исследование

Детали

С 2013 по 2022 год «антропогенное потепление увеличивалось беспрецедентными темпами — более 0,2 градуса за десятилетие», — сообщили они в исследовании.

Среднегодовые выбросы за тот же период достигли рекордно высокого уровня 54 миллиарда тонн CO2 или его эквивалента в других газах — около 1700 тонн в секунду.

«Хотя мы еще не достигли потепления на 1,5 градуса — количество парниковых газов, которое человечество может выбрасывать, не превышая этого предела, — вероятно, будет исчерпано лишь через несколько лет», — сказал ведущий автор профессор физики Лидского университета Пирс Форстер.

Для сохранения целевых показателей температуры нужно сократить загрязнение CO2 как минимум на 40 процентов к 2030 году и полностью устранить его к середине века.

Постепенное сокращение использования угля — значительнее углерода, чем нефть или газ — для производства электроэнергии замедлило рост выбросов углерода. Но это также уменьшило загрязнение воздуха, которое защищает Землю от всей силы солнечных лучей.

Загрязнение частицами из всех источников снижает потепление примерно на полградуса по Цельсию, а это означает, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, что больше этого тепла достигнет поверхности планеты по мере того, как воздух станет чище.

Смертельная жара

Исследователи также сообщили о впечатляющем повышении температуры над сушей, за исключением океанов, с 2000 года.

«Среднегодовые максимальные температуры на суше за последние десять лет повысились более чем на полградуса Цельсия (на 1,72°C выше доиндустриальных условий) по сравнению с первым десятилетием тысячелетия (1,22°C)», — говорится в исследовании.

Добавим

Недавние исследования показали, что более длинные и интенсивные тепловые волны будут представлять угрозу жизни в ближайшие десятилетия на больших участках Южной и Юго-Восточной Азии, а также в районах, расположенных по обе стороны экватора в Африке и Латинской Америке.