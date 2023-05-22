Клімат: небезпечна спека може вразити мільярди до 2100 року

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До 2100 року температура поверхні Землі може піднятися на 2,7 градуси за Цельсієм порівняно з доіндустріальним рівнем, що виштовхне понад два мільярди людей — 22 відсотки прогнозованого населення Землі — далеко за межі зони кліматичного комфорту, яка дозволяла нашому виду процвітати протягом тисячоліть, йдеться в опублікованому дослідженні в журналі Nature Sustainability.

Країни з найбільшою кількістю людей, які зіштовхнулися зі смертельною спекою в цьому сценарії, - це Індія (600 мільйонів), Нігерія (300 мільйонів), Індонезія (100 мільйонів), а також Філіппіни та Пакистан (по 80 мільйонів кожна).

"Це глибока зміна придатності поверхні планети для життя і потенційно може призвести до великомасштабної реорганізації того, де живуть люди", - сказав провідний автор Тім Лентон, директор Інституту глобальних систем в Ексетерському університеті.

Нині потепління трохи менш як 1,2°C вже збільшило інтенсивність або тривалість періодів сильної спеки, посух та лісових пожеж понад те, що могло б статися, якби не вуглецеве забруднення, що утворюється внаслідок спалювання викопного палива та лісів.

"Витрати глобального потепління часто виражаються у фінансовому вираженні, але наше дослідження підкреслює феноменальну людську ціну нездатності впоратися з надзвичайною кліматичною ситуацією", - сказав Лентон.

"На кожні 0,1 градуса потепління вище за нинішній рівень ще близько 140 мільйонів людей будуть піддаватися небезпечному теплу".

Поріг небезпечної спеки, що використовується в нових висновках, - це середньорічна температура (MAT) 29°C.

Протягом усієї історії людські спільноти були найбільш щільними навколо двох різних MAT — 13°C (у зонах з помірним кліматом) та, меншою мірою, 27°C (у більш тропічному кліматі).

Дослідження показали, що стійкі високі температури на рівні або вище за цей поріг тісно пов'язані з більшою смертністю, зниженням продуктивності праці та врожайності, а також з більш частими конфліктами та інфекційними захворюваннями.

Ще 40 років тому лише 12 мільйонів людей у всьому світі зазнавали таких екстремальних впливів. Дослідження показало, що сьогодні це число збільшилось у п'ять разів і зростатиме ще швидше в найближчі десятиліття.

Ризик зростає в регіонах, розташованих по обидва боки екватора, де людське населення збільшується найшвидше: тропічний клімат може стати смертельним навіть за нижчих температур, коли висока вологість не дозволяє тілу охолоджуватися за рахунок потовиділення.

Автори дослідження кажуть, що ті, хто найбільше схильний до екстремальної спеки, живуть в основному в бідніших країнах з найменшим вуглецевим слідом на душу населення.

За даними Світового банку, Індія викидає в середньому близько двох тонн CO2 на людину на рік, а нігерійці — близько пів тонни на рік, порівняно з менш як сімома тоннами на людину в Європейському Союзі та 15 у Сполучених Штатах.

Зобов'язання урядів та компаній зі скорочення викидів вуглецю, які ще не реалізовані, зупинять зростання глобальної температури на рівні 2°C або навіть нижче, що дозволить сотням мільйонів людей уникнути катастрофічної спеки.

Але не можна виключати і сценарії ще гірші, ніж нагрівання світу у понад 2,7°C, які можуть виникнути внаслідок поточної політики, попереджають автори.

За їхніми словами, якщо минулі і викиди, що продовжуються, викличуть викид природних запасів вуглецю, наприклад, у вічній мерзлоті, або нагріють атмосферу більше, ніж очікувалося, температура може піднятися майже на чотири градуси в порівнянні з рівнем середини 19 століття.