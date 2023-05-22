Климат: опасная жара может поразить миллиарды к 2100 году

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Нынешняя политика по ограничению глобального потепления приведет к тому, что к концу века более пятой части человечества испытает экстремальную и потенциально опасную для жизни жару, предупредили исследователи, информирует УНН.

Детали

К 2100 году температура поверхности Земли может подняться на 2,7 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем, что вытолкнет более двух миллиардов человек - 22 процента прогнозируемого населения Земли - далеко за пределы зоны климатического комфорта, позволявшей нашему виду процветать на протяжении тысячелетий, говорится в опубликованном исследовании в журнале Nature Sustainability.

Страны с наибольшим количеством людей, столкнувшихся со смертельным зноем в этом сценарии, — это Индия (600 миллионов), Нигерия (300 миллионов), Индонезия (100 миллионов), а также Филиппины и Пакистан (по 80 миллионов каждая).

"Это глубокое изменение пригодности поверхности планеты для жизни и потенциально может привести к крупномасштабной реорганизации того, где живут люди", – сказал ведущий автор Тим Лентон, директор Института глобальных систем в Эксетерском университете.

В настоящее время потепление чуть менее 1,2°C уже увеличило интенсивность или продолжительность периодов сильной жары, засух и лесных пожаров сверх того, что могло бы произойти, если бы не углеродное загрязнение, возникающее в результате сжигания ископаемого топлива и лесов.

"Расходы глобального потепления часто выражаются в финансовом выражении, но наше исследование подчеркивает феноменальную человеческую цену неспособности справиться с чрезвычайной климатической ситуацией", — сказал Лентон.

"На каждые 0,1 градуса потепления выше нынешнего уровня еще около 140 миллионов человек будут подвергаться опасному теплу".

Порог опасного зноя, используемый в новых выводах, – это среднегодовая температура (MAT) 29°C.

На протяжении всей истории человеческие сообщества были наиболее плотными вокруг двух разных MAT — 13°C (в зонах с умеренным климатом) и в меньшей степени 27°C (в более тропическом климате).

Исследования показали, что стойкие высокие температуры на уровне или выше этого порога тесно связаны с большей смертностью, снижением производительности труда и урожайности, а также с более частыми конфликтами и инфекционными заболеваниями.

Еще 40 лет назад только 12 миллионов человек во всем мире испытывали такие экстремальные влияния. Исследование показало, что сегодня это число увеличилось в пять раз и будет расти еще быстрее в ближайшие десятилетия.

Риск растет в регионах, расположенных с обеих сторон экватора, где человеческое население увеличивается быстрее всего: тропический климат может стать смертельным даже при более низких температурах, когда высокая влажность не позволяет телу охлаждаться за счет потоотделения.

Авторы исследования говорят, что те, кто больше всего подвержен экстремальной жаре, живут в основном в более бедных странах с наименьшим углеродным следом на душу населения.

По данным Всемирного банка, Индия выбрасывает в среднем около двух тонн CO2 на человека в год, а нигерийцы — около полутонны в год по сравнению с менее чем семью тоннами на человека в Европейском Союзе и 15 в Соединенных Штатах.

Обязательства правительств и компаний по сокращению выбросов углерода, которые еще не реализованы, остановят рост глобальной температуры на уровне 2°C или даже ниже, что позволит сотням миллионов людей избежать катастрофической жары.

Но нельзя исключать и сценарии еще хуже, чем нагрев мира более чем на 2,7°C, которые могут возникнуть в результате текущей политики, предупреждают авторы.

По их словам, если прошлые и продолжающиеся выбросы вызовут выброс природных запасов углерода, например, в вечной мерзлоте, или нагреют атмосферу больше, чем ожидалось, температура может подняться почти на четыре градуса по сравнению с уровнем середины 19 века.

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