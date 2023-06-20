Гималайские ледники могут потерять до 75 процентов льда к 2100 году - отчет

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Согласно новому отчету, ледники в азиатском Гиндукуше в Гималаях могут потерять до 75% своего объема к концу века из-за глобального потепления, что повлечет за собой как опасные наводнения, так и нехватку воды для 240 миллионов человек, живущих в горном регионе.

Группа международных ученых обнаружила, что потеря льда в регионе, где находятся знаменитые вершины Эверест и К2, ускоряется. В течение 2010-х годов ледники сбрасывали лед на 65% быстрее, чем в предыдущее десятилетие, согласно оценке Международного центра интегрированного развития гор (ICIMOD), расположенного в Катманду, межправительственного научного органа в регионе.

При потеплении на 1,5 градуса по Цельсию или на 2 °C выше доиндустриальной температуры ледники во всем регионе потеряют от 30% до 50% своего объема к 2100 году, говорится в отчете.

Однако, то, где ледники тают больше всего, зависит от местоположения. При потеплении на 3°C — к которому мир примерно идет по текущей климатической политике — ледники в Восточных Гималаях, в которые входят Непал и Бутан, потеряют до 75% своего льда. При потеплении на 4°C потери достигнут 80%.

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