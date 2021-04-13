Гетманцев назвав популістською ініціативу про мораторій на підвищення тарифів, радить подорослішати

Цитата

“Я не буду голосувати за мораторій на підвищення тарифів. Це — популістське рішення. У Кабінету міністрів є всі інструменти, які необхідні для того, аби стримувати зростання тарифів, і вони це роблять. Вони є достатніми і можливими у цій ситуації”, — сказав Гетманцев.

Деталі

Так, зі слів нардепа, які би рішення не прийняла Верховна Рада, вони можуть бути виконані лише у випадку, якщо для цього є економічні підстави.

“Ми не можемо підміняти економічні відносини законотворчістю. Я думаю, наші колеги це прекрасно розуміють. Я думаю, вони розуміють що у випадку, якщо Верховна Рада не підтримає це рішення, вони вийдуть до людей і скажуть: „ми зробили все можливе, а Верховна Рада рішення не прийняла“. Якщо ВР підтримає рішення, вони також вийдуть до людей і скажуть „ми забезпечили це“, не зважаючи на те що результату все одно не буде”, — зазначив народний обранець.

Він підкреслив, що Верховна Рада, закони України і постанови ВР — це не ті інструменти, які можуть стримувати тарифи в державі.

“Якщо є певна ринкова ціна, ринкова ціна повинна визначати вартість будь-якого товару, в тому числі енергоносіїв. Ми не можемо бути дорослими людьми і одночасно вірити в казки. Давайте будемо свідомі та дорослі”, — додав Гетманцев.

Довідково

Верховна Рада сьогодні проведе два позачергових засідання. Під час одного з них планується серед іншого розглянути проект постанови про звернення до Кабінету Міністрів щодо скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії.



Документом, серед іншого, пропонується надати доручення уряду невідкладно запровадити мораторій терміном на один рік на дію всіх постанов КМУ та НКРЕКП, якими з 1 січня 2021 року було підвищено тарифи на газ та його доставку, електроенергію, опалення та гарячу воду, та не допускати протягом одного року прийняття таких рішень.