Рада продовжить розгляд земельного питання та збереться на два позачергових засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада у вівторок, 13 квітня, повернеться до розгляду “земельного” законопроекту № 2194, а також проведе два позачергових засідання, передає УНН з посиланням на порядок денний парламенту.
Планове пленарне засідання
На пленарному засіданні нардепи продовжать розгляд правок, внесених до проекту закону № 2194, яких всього було подано близько 3 тисяч.
Документ має на меті реформування системи управління у сфері земельних відносин та зняття штучних обмежень господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу, скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою.
За підсумками минулих засідань депутатам вдалось дійти до 1041-ї правки.
Перше позачергове засідання
Перше позачергове засідання повинно розпочатись о 16:00. На порядку денному стоїть п’ять питань, зокрема:
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- проект постанови ВР про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення належної профілактики, діагностики та лікування хворих дітей на цукровий діабет (реєстр. № 4042);
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- проект постанови ВР про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год (реєстр. № 4590);
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- проект постанови ВР про звернення до Кабінету міністрів щодо скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії (реєстр. № 4609);
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- проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів (реєстр. № 4576);
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- проект постанови ВР про звернення до Кабміну щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію та тарифів на послуги розподілу природного газу (реєстр. № 4587).
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Друге позачергове засідання
Наступне позачергове засідання ВР має розпочатись о 17:30, на розгляд нардепів буде винесено 12 питань.
Очікується розгляд наступних питань:
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- проект закону про внесення змін до Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року) (реєстр. № 5014);
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- проект закону про внесення змін до ЗУ "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" щодо військового поховального ритуалу (реєстр. № 4636-1);
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- проект ЗУ про внесення змін до окремих положень законів України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я" щодо забезпечення реалізації прав застрахованих осіб (реєстр. № 5187-1);
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- проект ЗУ про внесення змін до розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування" щодо кредитів, наданих в іноземній валюті (реєстр. № 4475);
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- проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб (реєстр. № 4398);
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- проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб (реєстр. № 4399);
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- проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. № 4540);
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- проект ЗУ про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом (реєстр. № 5308);
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- проект постанови ВР про скасування рішення Верховної Ради від 30 березня 2021 року про прийняття в цілому як ЗУ проекту закону "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо приватизації об'єктів великої приватизації" (реєстр. № 4543-П);
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- проект ЗУ про внесення змін до п.3 розділу Х "Перехідні та прикінцеві положення" Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу (реєстр. № 5138-1);
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- проект ЗУ про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур оборонного планування (реєстр. № 4210);
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- проект ЗУ про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти (реєстр. № 4629-1).
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Доповнення
Раніше народні депутати повідомляли, що на поточному пленарному засіданні може відбутись одразу три позачергових засідання.
До слова, нардеп Ярослав Железняк зауважив у своєму Telegram-каналі, що перше позачергове засідання буде від “За майбутнє” щодо тарифів, а друге - від “Слуги народу”. Також на четвер готують позачергове засідання. Загалом, у вівторок Рада буде працювати приблизно до 21:00 і в четвер теж до вечора, вважає нардеп.
Своєю чергою, нардеп Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram-каналі вказала, що на одному з позачергових засідань цього тижня планують розглянути президентський законопроект №4651 про повернення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях.
Окрім того, одна з політичних партій пропонує провести закрите засідання ВР для розгляду питань, пов’язаних з безпекою, охороною здоров’я та допомогою бізнесу.
Скликання позачергових засідань ВР відбувається на тлі того, як на планових пленарних засіданнях парламентарі розглядають "земельні" законопроекти, до яких подали кілька тисяч поправок, що фактично блокує розгляд інших питань.