Рада може зібратись на “закрите” засідання - Разумков

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Народні депутати збирають підписи для проведення засідання Верховної ради у закритому режимі. Про це на брифінгу в понеділок сказав голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Одна з фракцій отримала підписні листи з цього приводу, і, коли буде 150 підписів – будемо про це говорити. Поки що, на скільки я знаю, там немає 150 підписів, але ініціативу щодо заслуховування у закритому режимі керівництва Генерального штабу – таку пропозицію підтримало багато депутатських фракцій та груп”, - сказав Разумков.

Деталі

Раніше з ініціативою провести засідання у закритому режимі виступив народний депутат, голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

“У мене є порядок денний позачергового засідання, яке скликає голова нашої партії Кіра Рудик, я прошу всіх приєднатись. Перше – це закрите засідання, запрошуємо пана Хомчака щоб розповів про безпекову ситуацію, запрошуємо Прем’єр-міністра для того, щоб він розказав, як він планує допомагати бізнесу, окрім тих 8 тис. грн, і запрошуємо пана Степанова – і в закритому режимі не 30 хв., а нормально обговорємо ці питання і виходимо на якісь рішення”, - сказав він на засіданні погоджувальної ради.

Довідково

Голова ВР Дмитро Разумков заявив сьогодні, що у вівторок, 13 квітня, може відбутись одразу два засідання парламенту.

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