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Рада может собраться на "закрытое" заседание - Разумков

Рада может собраться на "закрытое" заседание - Разумков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Народные депутаты собирают подписи для проведения заседания Верховной Рады в закрытом режиме. Об этом на брифинге в понедельник сказал глава ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Одна из фракций получила подписные листы по этому поводу, и, когда будет 150 подписей - будем об этом говорить. Пока, на сколько я знаю, там нет 150 подписей, но инициативу о заслушивании в закрытом режиме руководства Генерального штаба - такое предложение поддержали многие депутатских фракций и групп", - сказал Разумков.

Детали

Ранее с инициативой провести заседание в закрытом режиме выступил народный депутат, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"У меня есть повестка дня внеочередного заседания, которое созывает глава нашей партии Кира Рудык, я прошу всех присоединиться. Первое - это закрытое заседание, приглашаем господина Хомчака, чтобы рассказал о ситуации с безопасностью, приглашаем Премьер-министра для того, чтобы он рассказал, как он планирует помогать бизнесу, кроме 8 тыс. грн, и приглашаем господина Степанова - и в закрытом режиме не 30 мин., а нормально обсудим эти вопросы и выходим на какие-то решения", - сказал он на заседании согласительного совета.

Справка

Глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что во вторник, 13 апреля, может состояться сразу два заседания парламента .

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