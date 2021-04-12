Разумков не виключив два позачергових засідання Ради у вівторок
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У вівторок, 13 квітня, може відбутись одразу два засідання парламенту. Про це сказав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
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“Щодо позачергових засідань — є вже декілька звернень від різних депутатських фракцій та груп. Я знаю, що до апарату надійшло два екземпляри підписних листів щодо позачергових засідань, і я думаю, що, можливо, навіть завтра відбудеться два позачергових засідання”, — сказав Разумков.
Деталі
Ініціатором одного з засідань була депутатська група “Партія “За майбутнє”, іншого — фракція “Слуга народу”, додав голова ВР.
Він додав, що на пленарних засіданнях продовжиться розгляд “земельного” проекту закону №2194.
Доповнення
Раніше народні депутати повідомили про можливість проведення низки позачергових засідань поточного тижня — у вівторок, четвер, та, можливо, п’ятницю.
До слова, сьогодні нардеп Ярослав Железняк зауважив у своєму Telegram-каналі, “буде як мінімум два позачергових: 1) Від “Слуг народу”; 2) Від “За майбутнє” щодо тарифів (4042; 4590; 4609; 4576; 4587). Ну і на четвер готують позачергове. Загалом, вівторок буде Рада до 21:00 приблизно працювати і в четвер теж до вечора".
Своєю чергою, нардеп Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram-каналі вказала, що на одному з позачергових засідань планують розглянути президентський законопроект №4651 про повернення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях.