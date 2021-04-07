Рада наступного тижня повернеться до земельного питання і проведе два позачергових засідання - нардеп

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"Весь наступний тиждень Верховна Рада працює в посиленому режимі! До обіду - пленарні засідання (продовжимо розглядати правки по земельному законопроекту №2194). Після обіду у вівторок і четвер - позачергові засідання. Деталі про питання на порядку денному будуть пізніше", - написала Гришина.

Деталі

Як повідомив УНН однопартієць Гришиної Олексій Устенко, позачергове засідання також може відбутися в п'ятницю.

Що було раніше

На минулих пленарних засіданнях народні депутати розглянули лише третину від внесених правок до законопроекту № 2194 щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.



Варто також відзначити, що раніше на цьому тижні партія "Голос" закликала провести позачергове закрите засідання Верховної Ради, щоб заслухати доповіді Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, головнокомандуючого Збройними Силами України Руслана Хомчака і міністра охорони здоров'я Максима Степанова.



