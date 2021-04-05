"Голос" призывает провести внеочередное закрытое заседание Рады с участием Степанова, Шмыгаля и Хомчака

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 10743 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 21885 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 100229 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 136626 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 191053 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 191449 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 276021 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 320843 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157688 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143061 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

3 марта, 12:00 • 58922 просмотра
В Центре стратегических коммуникаций объяснили: россия нарушает права экспертов МАГАТЭ и международные нормы

В Центре стратегических коммуникаций объяснили: россия нарушает права экспертов МАГАТЭ и международные нормы

3 марта, 12:12 • 52872 просмотра
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 64010 просмотра
Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

3 марта, 13:09 • 41796 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 89900 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 320839 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 274660 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 430204 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 396161 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 379468 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 89900 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 183628 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 212074 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 192239 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 276018 просмотра
Актуальное
"Голос" призывает провести внеочередное закрытое заседание Рады с участием Степанова, Шмыгаля и Хомчака

"Голос" призывает провести внеочередное закрытое заседание Рады с участием Степанова, Шмыгаля и Хомчака

Киев  •  УНН

 • 13336 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Партия “Голос” призывает провести внеочередное закрытое заседание Верховной Рады, чтобы заслушать доклады премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Руслана Хомчака и министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом заявила лидер партии “Голос” Кира Рудик, передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии.

Цитата

“Сейчас парламент должен взять на себя ответственность за будущее страны, за жизнь и здоровье граждан. Стране нужен конструктивный план действий, чтобы эффективно ответить на каждый из вызовов. Нужен план борьбы с COVID-19: организация массового тестирования, экономическая поддержка граждан, главное — закупка вакцины и организация массовой вакцинации...”, — сказала Рудык.

Детали

По ее словам, “Голос” уже обратился с рядом депутатских запросов в Минздрав, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Кабинета Министров.

“Поэтому мы, партия „Голос“, призываем провести внеочередное закрытое заседание Верховной Рады, вызвать Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Руслана Хомчака, а также министра здравоохранения Максима Степанова”, — отметила Рудык.

Рудик отметила, что на этом заседании “Голос” требует:

1) Заслушать подробный доклад главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Руслана Хомчака в режиме закрытого заседания Верховной Рады относительно обострения на Востоке. В рамках полномочий Верховной Рады принять безотлагательные меры по поддержке боеспособности Вооруженных Сил.

2) Заслушать доклад Премьер-министра Шмыгаля о:

  • загруженности больничных мест в каждом регионе Украины, обеспечение больниц необходимым оборудованием, кислородом, другими лечебными средствами;
  • план создания новых больничных мест, закупки оборудования и обеспечения тестирования;
  • меры преодоления критической нехватки врачей и медицинского персонала для работы с больными COVID-19;
  • план действий Правительства по преодолению катастрофической ситуации с закупкой вакцин и проведением массовой вакцинации;
  • план поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест, чтобы преодолеть угрозу бедности и экономического упадка;
  • причины провала своевременного информирования граждан о введении карантина.

3) Разработать и принять с привлечением всех фракций и депутатских групп, поддерживающих конструктивную работу:

  • обращение к СНБО и Кабинету министров с требованием принять безотлагательные меры по организации адекватной работы по закупке вакцины, информирование населения о необходимости вакцинации, организации вакцинации с определением конкретных сроков и ответственных за выполнение;
  • поручения Кабинету министров Украины разработать и внедрить программу защиты рабочих мест украинцев, поддержки малого и среднего бизнеса, а также разработки механизмов стимулирования экономического роста;
  • пакет законопроектов по поддержке предпринимателей и сохранения рабочих мест во время пандемии — предприниматели, деятельность которых ограничена из-за COVID-19, должны получать от государства поддержку, а не страдать от проверок налоговой и других регулирующих органов.
  • пакет законопроектов по поддержке врачей и медицинских работников — по плану “Голоса” предусмотрено повышение доплат для медицинских работников, контактирующих с больными ковид, мы выделить отдельную категорию медиков, работающих с больными COVID-19.

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады сообщил, что вдоль государственной границы Украины расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы