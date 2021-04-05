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"Голос" закликає провести позачергове закрите засідання Ради за участю Степанова, Шмигаля та Хомчака

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Партія “Голос” закликає провести позачергове закрите засідання Верховної Ради, щоб заслухати доповіді прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, головнокомандувача Збройними Силами України Руслана Хомчака та міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Про це заявила лідер партії “Голос” Кіра Рудик, передає УНН з посиланням на пресслужбу партії.

Цитата

“Зараз парламент має взяти на себе відповідальність за майбутнє країни, за життя та здоров’я співгромадян. Країні потрібен конструктивний план дій, щоб ефективно відповісти на кожен із викликів. Потрібен план боротьби з COVID-19: організація масового тестування, економічна підтримка громадян, головне — закупівля вакцини і організація масового вакцинування...”, — сказала Рудик.

Деталі

За її словами, “Голос” вже звернувся з низкою депутатських запитів до МОЗ, Генерального штабу Збройних Сил України та Кабінету Міністрів.

“Тож ми, партія „Голос“, закликаємо провести позачергове закрите засідання Верховної Ради, викликати Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, головнокомандувача Збройними Силами України Руслана Хомчака, а також міністра охорони здоров’я Максима Степанова”, — зазначила Рудик.

Рудик наголосила, що на цьому засіданні “Голос” вимагає:

1) Заслухати детальну доповідь головнокомандувача Збройними Силами України Руслана Хомчака в режимі закритого засідання Верховної Ради щодо загострення на Сході. У рамках повноважень Верховної Ради вжити невідкладних заходів з підтримки боєздатності Збройних Сил.

2) Заслухати доповідь Прем’єр-міністра Шмигаля про:

  • завантаженість лікарняних місць в кожному регіоні України, забезпечення лікарень необхідним обладнанням, киснем, іншими лікувальними засобами;
  • план створення нових лікарняних місць, закупівлі обладнання та забезпечення тестування;
  • заходи подолання критичної нестачі лікарів та медичного персоналу для роботи з хворими на COVID-19;
  • план дій Уряду щодо подолання катастрофічної ситуації з закупівлею вакцин та проведенням масової вакцинації;
  • план підтримки бізнесу та збереження робочих місць, щоб подолати загрозу бідності та економічного занепаду;
  • причини провалу своєчасного інформування громадян щодо введення карантинних обмежень.

3) Розробити та прийняти із залученням всіх фракцій та депутатських груп, що підтримують конструктивну роботу:

  • звернення до РНБО та Кабінету міністрів з вимогою вжити невідкладних заходів з організації адекватної роботи з закупівлі вакцини, інформування населення щодо необхідності вакцинації, організації вакцинації з визначенням конкретних строків та відповідальних за виконання;
  • доручення Кабінету міністрів України розробити та впровадити програму захисту робочих місць українців, підтримки малого та середнього бізнесу, а також розробки механізмів стимулювання економічного зростання;
  • пакет законопроектів щодо підтримки підприємців та збереження робочих місць під час пандемії — підприємці, діяльність яких обмежена через COVID-19, мають отримувати від держави підтримку, а не потерпати від перевірок податкової та інших регулюючих органів.
  • пакет законопроектів щодо підтримки лікарів та медичних працівників — планом “Голосу” передбачено підвищення доплат для медичних працівників, що контактують з хворими на ковід, ми маємо виділити окрему категорію медиків, що працюють із хворими на COVID-19.

Доповнення

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради повідомив, що вздовж державного кордону України розташувалися 28 батальйонних тактичних груп ЗС Росії.

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