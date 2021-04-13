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Гетманцев назвал популистской инициативу о моратории на повышение тарифов, советует повзрослеть

Киев  •  УНН

 • 25123 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Проект постановления о моратории на повышение тарифов на энергоносители является популистским, постановления и законы — не те инструменты, которые могут сдерживать тарифы в государстве. Об этом журналистам сказал в кулуарах ВР народный депутат от “Слуги народа”, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Я не буду голосовать за мораторий на повышение тарифов. Это — популистское решение. У Кабинета министров есть все инструменты, необходимые для того, чтобы сдерживать рост тарифов, и они это делают. Они есть достаточны и возможными в этой ситуации”, — сказал Гетманцев.

Детали

Так, по словам нардепа, которые бы решение не приняла Верховная Рада, они могут быть выполнены только в случае, если для этого есть экономические основания.

“Мы не можем подменять экономические отношения законотворчеством. Я думаю, наши коллеги это прекрасно понимают. Я думаю, они понимают, что в случае, если Верховная Рада не поддержит это решение, они выйдут к людям и скажут: „Мы сделали все возможное, а Верховная Рада решения не приняла“. Если ВР поддержит решение, они также выйдут к людям и скажут „мы обеспечили это“, несмотря на то что результата все равно не будет”, — отметил народный избранник.

Он подчеркнул, что Верховная Рада, законы Украины и постановления ВР — это не те инструменты, которые могут сдерживать тарифы в государстве.

“Если есть определенная рыночная цена, рыночная цена должна определять стоимость любого товара, в том числе энергоносителей. Мы не можем быть взрослыми людьми и одновременно верить в сказки. Давайте будем сознательные и взрослые”, — добавил Гетманцев.

Справка

Верховная Рада сегодня проведет два внеочередных заседания. Во время одного из них планируется среди прочего рассмотреть проект постановления об обращении в Кабинет Министров об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введение моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители.

Документом, среди прочего, предлагается дать поручение правительству безотлагательно ввести мораторий сроком на один год на действие всех постановлений КМУ и НКРЭКУ, которым с 1 января 2021 года были повышены тарифы на газ и его доставку, электроэнергию, отопление и горячую воду, и не допускать в течение одного года принятия таких решений.

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