Генсек ООН "однозначно" засудив удар по порту Одеси: нагадав про зобов'язання за угодою щодо зерна

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"Генеральний секретар однозначно засуджує удари, завдані сьогодні по українському порту Одеси, про які повідомлялося. Вчора всі сторони взяли на себе чіткі зобов'язання на світовій арені для забезпечення безпечного переміщення українського зерна та супутньої продукції на світові ринки", - зазначив Генсек ООН.

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Як вказав Генсек ООН, ці продукти надзвичайно необхідні для подолання глобальної продовольчої кризи та полегшення страждань мільйонів нужденних людей у ​​всьому світі.

"Повна реалізація російською федерацією, Україною та Туреччиною є обов'язковою", - зазначив Гуттеріш.

Доповнення

Ворог 23 липня атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збито силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту, повідомили в ОК "Південь".

Це сталося менше як за 24 години після того, як росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна морем - з ООН та Туреччиною. Аналогічну угоду окремо від рф з ООН та Туреччиною підписала й Україна. Йшлось про розблокування для експорту трьох портів - "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Ворожий ракетний удар по порту Одеси уже викликав реакцію, як МЗС України, так і іноземних дипломатів, зокрема, США та ЄС.