ЄС відреагував на російський удар по порту Одеси після угоди щодо зерна: повна зневага рф до зобов'язань
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Європейський Союз засуджує російський удар по порту Одеси відразу після підписання угоди щодо експорту українського зерна, заявив Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, пише УНН.
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"ЄС рішуче засуджує російський ракетний удар по морському порту Одеси. Удар по ключовій для експорту зерна цілі через день після підписання Стамбульських угод особливо осудливий і вкотре демонструє повну зневагу росією до міжнародного права та зобов'язань", - зазначив Боррель у Twitter.
Доповнення
Ворог 23 липня атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збито силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту, повідомили в ОК "Південь".
Це сталося менше як за 24 години після того, як росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна морем - з ООН та Туреччиною. Аналогічну угоду окремо від рф з ООН та Туреччиною підписала й Україна. Йшлось про розблокування для експорту трьох портів - "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".
Ворожий ракетний удар по порту Одеси уже викликав реакцію, як МЗС України, так і іноземних дипломатів, зокрема, США.