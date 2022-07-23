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ЄС відреагував на російський удар по порту Одеси після угоди щодо зерна: повна зневага рф до зобов'язань

ЄС відреагував на російський удар по порту Одеси після угоди щодо зерна: повна зневага рф до зобов'язань

Київ • УНН

 • 499499 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Європейський Союз засуджує російський удар по порту Одеси відразу після підписання угоди щодо експорту українського зерна, заявив Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, пише УНН.

Цитата

"ЄС рішуче засуджує російський ракетний удар по морському порту Одеси. Удар по ключовій для експорту зерна цілі через день після підписання Стамбульських угод особливо осудливий і вкотре демонструє повну зневагу росією до міжнародного права та зобов'язань", - зазначив Боррель у Twitter.

Доповнення

Ворог 23 липня атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збито силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту, повідомили в ОК "Південь".

Це сталося менше як за 24 години після того, як росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна морем - з ООН та Туреччиною. Аналогічну угоду окремо від рф з ООН та Туреччиною підписала й Україна. Йшлось про розблокування для експорту трьох портів - "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". 

Ворожий ракетний удар по порту Одеси уже викликав реакцію, як МЗС України, так і іноземних дипломатів, зокрема, США.

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