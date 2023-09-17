Генсек НАТО заявив про «довгу війну»: експерт вважає, що заява на користь Україні

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«Заява (глави НАТО про те, що потрібно готуватися до «тривалої війни в Україні» - ред.) розрахована на внутрішню аудиторію, в основному європейську. Зараз будуть верстатися плани фінансові, бюджети наступного року. Є бачення того, що війна в довгу (буде «грати» - ред.) І не тільки російсько-українська, а це така серйозна війна цивілізаційного рівня. Це бачення є природно під ухвалення рішень, а рішення ухвалюється колегіально. Під ухвалення рішень піднімається просто градус проблеми», - розповів Світан. Він зазначив, що градус проблеми навмисно піднімається.

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«Саме так працює демократія. Треба показати проблему, бачення далеких перспектив, а потім запросити збільшення бюджету на виробництво військової техніки», - пояснив Світан. Також військовий експерт заявив, що вже є розуміння у всіх, що протистояння України та Росії не закінчиться, поки не розвалиться російська імперія.

«Розвал російської імперії десь 5, 7, 10 років буде відбуватися. Це бачення теж уже є. Тобто, війна не закінчиться жодними мирними ініціативами, поки російська імперія не розвалиться як Радянський Союз свого часу. Потім вже буде формування нових державних кластерів, які відбуватимуться на території російської імперії. Воно буде супроводжуватися, зокрема, військовими діями на кордонах і це все буде докочуватися, зокрема, до українських кордонів. Наші партнери до цього готуються», - розповів Світан.

Він підсумував, що тому така заява Столтенберга однозначно в плюс Україні.

«У плюс однозначно, тому що у нас буде більше озброєння і наші партнери будуть готові нам допомагати, зокрема озброєнням і фінансами. І вони готують і свої оборонні потужності для довгого протистояння на тій території, на якій будуть потім постросійські держави.

Контекст

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не очікує, що повномасштабна війна Росії проти України швидко закінчаться.



