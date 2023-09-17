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Глава НАТО считает, что нужно готовиться к «долгой войне в Украине»

Глава НАТО считает, что нужно готовиться к «долгой войне в Украине»

Киев • УНН

 • 419050 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает, что полномасштабная война россии против Украины быстро закончатся. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Spiegel.

Цитата

«Большинство войн длятся дольше, чем ожидалось, когда они разразились. Мы все хотим скорейшего мира», - заявил Столтенберг газетам медиа-группы Funke.

Agence France-Presse цитируя Столтенберг сообщает, что он отметил, что: «Мы должны подготовиться к длительной войне в Украине».

Также он заявил, что нужно признать, что если Президент Зеленский и украинцы перестанут воевать, их страны больше не будет.

«Если президент путин и россия прекратят оружие, у нас будет мир», — сказал Столтенберг.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО отметил, нет сомнений, что Украина в конечном итоге окажется в Альянсе.

Дополнение

Генерал-майор, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что полномасштабная война, которую начала россия против Украины не будет долговременной, однако это зависит от того, кто как определяет «длительный срок».

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