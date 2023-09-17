Глава НАТО вважає, що потрібно готуватися до «довгої війни в Україні»
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не очікує, що повномасштабна війна Росії проти України швидко закінчаться. Про це УНН повідомляє з посиланням на Spiegel.
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«Більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося, коли вони вибухнули. Ми всі хочемо якнайшвидшого миру», - заявив Столтенберг газетам медіа-групи Funke.
Agence France-Presse цитуючи Столтенберга повідомляє, що він зазначив, що: «Ми повинні підготуватися до тривалої війни в Україні».
Також він заявив, що потрібно визнати, що якщо Президент Зеленський і українці перестануть воювати, їхньої країни більше не буде.
«Якщо президент путін і росія припинять зброю, у нас буде мир», — сказав Столтенберг.
Крім того, генеральний секретар НАТО наголосив, немає сумнівів, що Україна зрештою опиниться в Альянсі.
Доповнення
Генерал-майор, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що повномасштабна війна, яку розпочала росія проти України, не буде довготривалою, однак це залежить від того, хто як визначає «тривалий термін».